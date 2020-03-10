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      Голос Америки: Боротьба США з коронавірусом

      Голос Америки - Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – уряд Сполучених Штатів Америки вживає усі можливі заходи, аби стримати поширення коронавірусу в державі, а також забезпечити своєчасну перевірку й лікування населення. Про це президент Трамп заявив під час наради з керівниками найбільших медичних страхових компаній країни. У Білому домі кажуть, що усі перевірки на коронавірус будуть безкоштовними для пацієнтів.

      Також у випуску:

      У США зареєстровано майже 800 випадків зараження коронавірусом, а також померло 28 людей.

      США заборонили продаж нафти з власного стратегічного резерву через падіння світових цін на нафту. Після того, як Росія не погодилася знизити обсяги видобутку.

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      Теги: Дональд Трамп Новини США Голос Америки
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