Голос Америки: Боротьба США з коронавірусом

У свіжому випуску "Голосу Америки" – уряд Сполучених Штатів Америки вживає усі можливі заходи, аби стримати поширення коронавірусу в державі, а також забезпечити своєчасну перевірку й лікування населення. Про це президент Трамп заявив під час наради з керівниками найбільших медичних страхових компаній країни. У Білому домі кажуть, що усі перевірки на коронавірус будуть безкоштовними для пацієнтів.

Також у випуску: У США зареєстровано майже 800 випадків зараження коронавірусом, а також померло 28 людей. США заборонили продаж нафти з власного стратегічного резерву через падіння світових цін на нафту. Після того, як Росія не погодилася знизити обсяги видобутку.