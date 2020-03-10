Голос Америки: Боротьба США з коронавірусом
У свіжому випуску "Голосу Америки" – уряд Сполучених Штатів Америки вживає усі можливі заходи, аби стримати поширення коронавірусу в державі, а також забезпечити своєчасну перевірку й лікування населення. Про це президент Трамп заявив під час наради з керівниками найбільших медичних страхових компаній країни. У Білому домі кажуть, що усі перевірки на коронавірус будуть безкоштовними для пацієнтів.
Також у випуску:
У США зареєстровано майже 800 випадків зараження коронавірусом, а також померло 28 людей.
США заборонили продаж нафти з власного стратегічного резерву через падіння світових цін на нафту. Після того, як Росія не погодилася знизити обсяги видобутку.
10 березня
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Пропозиції партнерів
Коментарі