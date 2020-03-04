Голос Америки: Будет ли защищать США свободу религии в Украине

В свежем выпуске "Голоса Америки" – комитет по иностранным делам палаты представителей поддержал законопроект о поддержке религиозной свободы в Украине. В случае одобрения закон потребует от президента США учитывать особо крупные нарушения религиозной свободы на оккупированных территориях Украины.

Также в выпуске: Во внутрипартийных выборах в США определились два лидера. О своем выходе из гонки и поддержке Байдена объявил миллиардер Майкл Блумберг.