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      Голос Америки: Будет ли защищать США свободу религии в Украине

      Голос Америки - Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – комитет по иностранным делам палаты представителей поддержал законопроект о поддержке религиозной свободы в Украине. В случае одобрения закон потребует от президента США учитывать особо крупные нарушения религиозной свободы на оккупированных территориях Украины.

      Также в выпуске:

      Во внутрипартийных выборах в США определились два лидера.

      О своем выходе из гонки и поддержке Байдена объявил миллиардер Майкл Блумберг.

       

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      Теги: Религия Новости США Голос Америки
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