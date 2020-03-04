Голос Америки: Чи захищатиме США свободу релігії в Україні
У свіжому випуску "Голосу Америки" – комітет закордонних справ палати представників підтримав законопроєкт про підтримку релігійної свободи в Україні. У разі схвалення закон вимагатиме від президента США враховувати особливо великі порушення релігійної свободи на окупованих територіях України.
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