Голос Америки: Чи захищатиме США свободу релігії в Україні

У свіжому випуску "Голосу Америки" – комітет закордонних справ палати представників підтримав законопроєкт про підтримку релігійної свободи в Україні. У разі схвалення закон вимагатиме від президента США враховувати особливо великі порушення релігійної свободи на окупованих територіях України.

Також у випуску: У внутрішньопартійних виборах в США визначилися два лідери. Про свій вихід з перегонів та підтримку Байдену оголосив мільярдер Майкл Блумберг.