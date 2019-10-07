Голос Америки: Бывшие дипломаты США рассказали, как улучшить формулу Штайнмайера

В свежем выпуске "Голоса Америки" – в формуле Штайнмайера отсутствует ключевой элемент – безопасность. О выборах и безопасности Украине нельзя договариваться отдельно. Как улучшить эту формулу – "Голосу Америки" рассказали бывшие дипломаты США.

Также в выпуске: Штайнмайер рассказал, что предполагает его формула. Украине надо развивать свои газохранилища, – Перри. Министр энергетики США Рик Перри раскритиковал российский газотранзитный проект "Северный поток 2", заявив, что он увеличит влияние России на международную политику Европы.