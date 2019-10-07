Голос Америки: Бывшие дипломаты США рассказали, как улучшить формулу Штайнмайера
В свежем выпуске "Голоса Америки" – в формуле Штайнмайера отсутствует ключевой элемент – безопасность. О выборах и безопасности Украине нельзя договариваться отдельно. Как улучшить эту формулу – "Голосу Америки" рассказали бывшие дипломаты США.
Также в выпуске:
Штайнмайер рассказал, что предполагает его формула.
Украине надо развивать свои газохранилища, – Перри. Министр энергетики США Рик Перри раскритиковал российский газотранзитный проект "Северный поток 2", заявив, что он увеличит влияние России на международную политику Европы.
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии