Голос Америки: Колишні дипломати США розповіли, як покращити формулу Штайнмаєра
У свіжому випуску "Голосу Америки" – у формулі Штайнмаєра відсутній ключовий елемент – безпека. Про вибори і безпеку Україні не можна довомлятися окремо. Як покращити цю формулу – "Голосу Америки" розповіли колишні дипломати США.
Також у випуску:
Штайнмаєр розповів, що передбачає його формула.
Україні треба розвивати свої газосховища - Перрі. Міністр енергетики США Рік Перрі розкритикував російський газотранзитний проект "Північний потік 2", заявивши, що він збільшить вплив Росії на міжнародну політику Європи.
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