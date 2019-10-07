Голос Америки: Колишні дипломати США розповіли, як покращити формулу Штайнмаєра

У свіжому випуску "Голосу Америки" – у формулі Штайнмаєра відсутній ключовий елемент – безпека. Про вибори і безпеку Україні не можна довомлятися окремо. Як покращити цю формулу – "Голосу Америки" розповіли колишні дипломати США.

Також у випуску: Штайнмаєр розповів, що передбачає його формула. Україні треба розвивати свої газосховища - Перрі. Міністр енергетики США Рік Перрі розкритикував російський газотранзитний проект "Північний потік 2", заявивши, що він збільшить вплив Росії на міжнародну політику Європи.