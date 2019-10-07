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      СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ ФОРМУЛА ШТАЙНМАЄРА РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК

      Голос Америки: Колишні дипломати США розповіли, як покращити формулу Штайнмаєра

      Голос Америки 72 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – у формулі Штайнмаєра відсутній ключовий елемент – безпека. Про вибори і безпеку Україні не можна довомлятися окремо. Як покращити цю формулу – "Голосу Америки" розповіли колишні дипломати США.

      Також у випуску:

      Штайнмаєр розповів, що передбачає його формула.

      Україні треба розвивати свої газосховища - Перрі. Міністр енергетики США Рік Перрі розкритикував російський газотранзитний проект "Північний потік 2", заявивши, що він збільшить вплив Росії на міжнародну політику Європи.

      blog_ava
      Формула Штайнмаєра: від капітуляції до перемоги
      сьогодні
      14821
      Автор: Катерина Козачинська
      Теги: Україна – Росія Новини України Голос Америки Формула Штайнмаєра Новини США
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