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Телеканал новостей 24 Программы Голос Америки
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Голос Америки. Чего ожидать от суда над Манафортом в сентябре

Голос Америки 17 Читати новину українською

В свежем выпуске "Голос Америки" – 21 августа в США политтехнолога Пола Манафорта признали виновным по восьми из 18 пунктов обвинения. Однако Дональд Трамп заявил, что это не является доказательством его сотрудничества с Россией. Эксперты заявляют, что суд в сентябре предоставит больше деталей о связь Манафорта с Кремлем.

Также в выпуске:

Дональд Трамп назвал Пола Манафорта храбрым человеком

Персональный адвокат Трампа признал себя виновным в нарушении законодательства о выборах и неуплате налогов.

В Вашингтоне прошла акция в поддержку Сенцова.

Теги: Дональд Трамп Новости США Пол Манафорт Голос Америки
Источник: 24 Канал
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