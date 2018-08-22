Голос Америки. Чего ожидать от суда над Манафортом в сентябре

В свежем выпуске "Голос Америки" – 21 августа в США политтехнолога Пола Манафорта признали виновным по восьми из 18 пунктов обвинения. Однако Дональд Трамп заявил, что это не является доказательством его сотрудничества с Россией. Эксперты заявляют, что суд в сентябре предоставит больше деталей о связь Манафорта с Кремлем.

Также в выпуске: Дональд Трамп назвал Пола Манафорта храбрым человеком Персональный адвокат Трампа признал себя виновным в нарушении законодательства о выборах и неуплате налогов. В Вашингтоне прошла акция в поддержку Сенцова.