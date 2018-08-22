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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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Голос Америки. Чого очікувати від суду над Манафортом у вересні

Голос Америки 61 Читать новость на русском

У свіжому випуску "Голос Америки" – 21 серпня у США політтехнолога Пола Манафорта визнали винним щодо восьми з 18 пунктів звинувачення. Однак Дональда Трамп заявив, що це не є доказом щодо його співпраці з Росією. Експерти заявляють, що суд у вересні надасть більше деталей про зв'язок Манафорта з Кремлем.

Також у випуску: 

Дональд Трамп назвав Пола Манафорта хороброю людиною

Персональний адвокат Трампа визнав себе винним у порушенні законодавства про вибори та несплату податків.

У Вашингтоні пройшла акція на підтримку Сенцова.

Теги: Дональд Трамп Новини США Голос Америки Пол Манафорт
Джерело: 24 Канал
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