Голос Америки: Чего ожидать от Трампа после прекращения "шатдауна"

В свежем выпуске "Голоса Америки" – Дональд Трамп заявил о временном прекращении "шатдауна". Однако, также намекнул, что в его распоряжении остается опция объявить чрезвычайное положение из-за ситуации на южных границах страны. Таким образом он получит почти шесть миллиардов долларов, чтобы начать строительство стены, из-за которого и наступил политический кризис.

Также в выпуске: ФБР арестовало экс-советника Трампа в рамках следствия в отношении России. На 35-й день "шатдауна" в США нарушилась работа нескольких аэропортов. Авиадиспетчеры и работники служб охраны, что месяц не получали зарплаты, берут больничные.