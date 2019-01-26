Голос Америки: Чого очікувати від Трампа після припинення "шатдауну"
У свіжому випуску "Голосу Америки" – Дональд Трамп заявив про тимчасове припинення "шатдауну". Однак, також натякнув, що в його розпорядженні залишається опція оголосити надзвичайний стан через ситуацію на південних кордонах країни. У такий спосіб він отримає майже шість мільярдів доларів, щоб розпочати будівництво стіни, через яке і настала політична криза.
Також у випуску:
ФБР заарештувало екс-радника Трампа в межах слідства щодо Росії.
На 35-й день "шатдауну" у США порушилась робота кількох аеропортів. Авіадиспетчери й працівники служб охорони, що місяць не отримували зарплати, беруть лікарняні.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі