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      Голос Америки: Чого очікувати від Трампа після припинення "шатдауну"

      Голос Америки 31 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – Дональд Трамп заявив про тимчасове припинення "шатдауну". Однак, також натякнув, що в його розпорядженні залишається опція оголосити надзвичайний стан через ситуацію на південних кордонах країни. У такий спосіб він отримає майже шість мільярдів доларів, щоб розпочати будівництво стіни, через яке і настала політична криза.

      Також у випуску:

      ФБР заарештувало екс-радника Трампа в межах слідства щодо Росії.

      На 35-й день "шатдауну" у США порушилась робота кількох аеропортів. Авіадиспетчери й працівники служб охорони, що місяць не отримували зарплати, беруть лікарняні.

      Теги: Голос Америки Новини США Шатдаун
      Джерело: 24 канал
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