Голос Америки: Чого очікувати від Трампа після припинення "шатдауну"

У свіжому випуску "Голосу Америки" – Дональд Трамп заявив про тимчасове припинення "шатдауну". Однак, також натякнув, що в його розпорядженні залишається опція оголосити надзвичайний стан через ситуацію на південних кордонах країни. У такий спосіб він отримає майже шість мільярдів доларів, щоб розпочати будівництво стіни, через яке і настала політична криза.

Також у випуску: ФБР заарештувало екс-радника Трампа в межах слідства щодо Росії. На 35-й день "шатдауну" у США порушилась робота кількох аеропортів. Авіадиспетчери й працівники служб охорони, що місяць не отримували зарплати, беруть лікарняні.