Голос Америки. Чего ожидать украинцам от визита Путина в Америку

В свежем выпуске Голоса Америки – Россия и Америка расходятся позиции относительно Украины, но никаких уступок со стороны США в Хельсинки не было. Также Дональд Трамп анонсировал визит Владимира Путина в Белый дом, встреча планируется в сентябре.

Также в выпуске: Украинская АЭС впервые заработала на американском ядерном топливе. Трамп предупредил президента Ирана: "никогда не угрожать США".