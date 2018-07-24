Голос Америки. Чего ожидать украинцам от визита Путина в Америку
В свежем выпуске Голоса Америки – Россия и Америка расходятся позиции относительно Украины, но никаких уступок со стороны США в Хельсинки не было. Также Дональд Трамп анонсировал визит Владимира Путина в Белый дом, встреча планируется в сентябре.
Также в выпуске:
Украинская АЭС впервые заработала на американском ядерном топливе.
Трамп предупредил президента Ирана: "никогда не угрожать США".
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии