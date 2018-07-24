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Голос Америки. Чего ожидать украинцам от визита Путина в Америку

Голос Америки 32 Читати новину українською

В свежем выпуске Голоса Америки – Россия и Америка расходятся позиции относительно Украины, но никаких уступок со стороны США в Хельсинки не было. Также Дональд Трамп анонсировал визит Владимира Путина в Белый дом, встреча планируется в сентябре.

Также в выпуске:

Украинская АЭС впервые заработала на американском ядерном топливе.

Трамп предупредил президента Ирана: "никогда не угрожать США".

Теги: Новости России Новости США Владимир Путин Дональд Трамп Голос Америки
Источник: 24 канал
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