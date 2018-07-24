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ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА ГРЕЦІЯ

Голос Америки. Чого очікувати українцям від візиту Путіна в Америку

Голос Америки 45 Читать новость на русском

У свіжому випуску Голос Америки – Росія та Америка мають розбіжні позиції щодо України, але ніяких поступок з боку США у Гельсінкі не було. Також Дональд Трамп анонсував візит Володимира Путіна у Білий дім, зустріч планується у вересні.

Також у випуску:

Українська АЕС вперше запрацювала на американському ядерному паливі.

Трамп попередив президента Ірану: "ніколи не погрожувати США".

Теги: Новини Росії Новини США Голос Америки Дональд Трамп Володимир Путін
Джерело: 24 канал
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