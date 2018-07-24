Голос Америки. Чого очікувати українцям від візиту Путіна в Америку
У свіжому випуску Голос Америки – Росія та Америка мають розбіжні позиції щодо України, але ніяких поступок з боку США у Гельсінкі не було. Також Дональд Трамп анонсував візит Володимира Путіна у Білий дім, зустріч планується у вересні.
Також у випуску:
Українська АЕС вперше запрацювала на американському ядерному паливі.
Трамп попередив президента Ірану: "ніколи не погрожувати США".
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі