Голос Америки: Чего в США ожидают от новоизбранного президента Украины

В свежем выпуске "Голоса Америки" – ЦИК обнародовала окончательные результаты второго тура президентских выборов. Так, уже известно, что свой голос за Владимира Зеленского отдали 13 миллионов украинцев. Корреспонденты "Голоса Америки" выяснили чего же ждут от новоизбранного президента американские инвесторы.

Также в выпуске: Дональд Трамп далее ужесточает иммиграционное законодательство, новые правила коснутся политических беженцев.

Источник: 24 канал