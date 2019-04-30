Голос Америки: Чого у США очікують від новообраного президента України

У свіжому випуску "Голосу Америки" – ЦВК оприлюднила остаточні результати другого туру президентських виборів. Тож, вже відомо, що свій голос за Володимира Зеленського віддали 13 мільйонів українців. Кореспонденти "Голосу Америки" з'ясували чого ж чекають від новообраного президента американські інвестори.

Також у випуску: Дональд Трамп далі посилює імміграційне законодавство, нові правила торкнуться політичних біженців.

Джерело: 24 канал