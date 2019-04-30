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      Голос Америки: Чого у США очікують від новообраного президента України

      Голос Америки 92 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – ЦВК оприлюднила остаточні результати другого туру президентських виборів. Тож, вже відомо, що свій голос за Володимира Зеленського віддали 13 мільйонів українців. Кореспонденти "Голосу Америки" з'ясували чого ж чекають від новообраного президента американські інвестори.

      Також у випуску:

      Дональд Трамп далі посилює імміграційне законодавство, нові правила торкнуться політичних біженців.

       

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      Теги: Голос Америки Новини України Новини США Володимир Зеленський
      Джерело: 24 канал
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