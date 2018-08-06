Голос Америки. Чем закончится допрос Рика Гейтса в деле Пола Манафорта

В свежем выпуске "Голоса Америки" – сегодня американская Фемида вызовет на допрос бывшего бизнес-партнера Пола Манафорта Рика Гейтса. Сторона защиты подсудимого пытается доказать, что за финансовые махинации отвечал именно Рик Гейтс.

Также в выпуске: Трамп обвиняет демократов их в сговоре с Москвой и критикует расследование Мюллера. США возобновляют экономические санкции против Ирана.