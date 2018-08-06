Голос Америки. Чим закінчиться допит Ріка Гейтса у справі Пола Манафорта
У свіжому випуску "Голос Америки" – сьогодні американська Феміда викличе на допит колишнього бізнес-партнера Пола Манафорта Ріка Гейтса. Сторона захисту підсудного намагається довести, що за фінансові махінації відповідав партнер саме Рік Гейтс.
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Джерело: 24 канал
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