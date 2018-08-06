Голос Америки. Чим закінчиться допит Ріка Гейтса у справі Пола Манафорта

У свіжому випуску "Голос Америки" – сьогодні американська Феміда викличе на допит колишнього бізнес-партнера Пола Манафорта Ріка Гейтса. Сторона захисту підсудного намагається довести, що за фінансові махінації відповідав партнер саме Рік Гейтс.

Також у випуску: Трамп звинувачує демократів їх у змові із Москвою та критикує розслідування Мюллера. США відновлюють економічні санкції проти Ірану.