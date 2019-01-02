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      ВЗРЫВ В МАГНИТОГОРСКЕ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
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      ВЗРЫВ В МАГНИТОГОРСКЕ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ

      Голос Америки: Что будет влиять на международную политику в 2019 году

      Голос Америки 20 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – эксперты считают, что факторы, которые будут влиять на международную плитику в 2019 году – торговая война между США и Китаем, военное влияние России в Восточной Европе и непредсказуемая администрация Белого дома.

      Также в выпуске:

      В США до сих пор продолжается "Шатдаун", поэтому госчиновники в отпуске "за свой счет".

      Теги: Дональд Трамп Новости США Голос Америки
      Источник: 24 канал
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