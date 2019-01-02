Голос Америки: Что будет влиять на международную политику в 2019 году

В свежем выпуске "Голоса Америки" – эксперты считают, что факторы, которые будут влиять на международную плитику в 2019 году – торговая война между США и Китаем, военное влияние России в Восточной Европе и непредсказуемая администрация Белого дома.

Также в выпуске: В США до сих пор продолжается "Шатдаун", поэтому госчиновники в отпуске "за свой счет".