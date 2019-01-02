Голос Америки: Що буде впливати на міжнародну політику в 2019 році

У свіжому випуску "Голосу Америки" – експерти вважають, що фактори, які будуть впливати на міжнародну плітику в 2019 році – торгова війна між США та Китаєм, військовий вплив Росії у Східній Європі та непередбачувана адміністрація Білого дому.

Також у випуску: В США досі триває "Шитдаун", тому дерчиновчиники у відпустці "за свій рахунок".