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      ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
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      Телеканал новин 24 Програми Голос Америки
      ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Голос Америки: Що буде впливати на міжнародну політику в 2019 році

      Голос Америки 58 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – експерти вважають, що фактори, які будуть впливати на міжнародну плітику в 2019 році – торгова війна між США та Китаєм, військовий вплив Росії у Східній Європі та непередбачувана адміністрація Білого дому.

      Також у випуску:

      В США досі триває "Шитдаун", тому дерчиновчиники у відпустці "за свій рахунок".

      Теги: Голос Америки Новини США Дональд Трамп
      Джерело: 24 канал
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