Голос Америки: Що буде впливати на міжнародну політику в 2019 році
У свіжому випуску "Голосу Америки" – експерти вважають, що фактори, які будуть впливати на міжнародну плітику в 2019 році – торгова війна між США та Китаєм, військовий вплив Росії у Східній Європі та непередбачувана адміністрація Білого дому.
Також у випуску:
В США досі триває "Шитдаун", тому дерчиновчиники у відпустці "за свій рахунок".
Джерело: 24 канал
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