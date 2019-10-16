Голос Америки: Что думают украинцы о скандале между США и Украиной

В свежем выпуске "Голоса Америки" – Украина находится в центре политической жизни Соединенных Штатов Америки. Имена нынешних и бывших украинских политиков, олигархов и бизнесменов на первых полосах американской и мировой прессы.

Также в выпуске: Сын Джо Байдена впервые с начала скандала дал телевизионное интервью. Заместитель помощника госсеретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кен будет свидетельствовать в Конгрессе США в рамках расследования по импичменту Дональда Трампа.