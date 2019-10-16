Голос Америки: Что думают украинцы о скандале между США и Украиной
В свежем выпуске "Голоса Америки" – Украина находится в центре политической жизни Соединенных Штатов Америки. Имена нынешних и бывших украинских политиков, олигархов и бизнесменов на первых полосах американской и мировой прессы.
Также в выпуске:
Сын Джо Байдена впервые с начала скандала дал телевизионное интервью.
Заместитель помощника госсеретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кен будет свидетельствовать в Конгрессе США в рамках расследования по импичменту Дональда Трампа.
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
-
Евро-2020: Испания вслед за Украиной гарантировала себе участие в чемпионате Европысегодня , 00:18
-
Главные новости 15 октября: Победа Приватбанка и срыв разведения войск на Донбассе15 октября , 22:35
-
На Донбассе погибла военнослужащая, которая в 2015-м на фронте потеряла отца: что еще известно15 октября , 22:26
Комментарии