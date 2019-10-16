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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ПРИВАТБАНК УКРАЇНА – ПОРТУГАЛІЯ
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      Голос Америки: Що думають українці про скандал між США та Україною

      Голос Америки 39 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – Україна перебуває в центрі політичного життя Сполучених Штатів Америки. Імена нинішніх та колишніх українських політиків, олігархів та бізнесменів на перших шпальтах американської та світової преси.

      Також у випуску:

      Син Джо Байдена вперше з початку скандалу дав телевізійне інтерв'ю.

      Заступник помічника держсеретаря США у справах Європи та Євразії Джордж Кен свідчитиме в Конгресі США в рамках розслідування щодо імпічменту Дональда Трампа.

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      Теги: Новини України Новини США Голос Америки
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