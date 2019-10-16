Голос Америки: Що думають українці про скандал між США та Україною

У свіжому випуску "Голосу Америки" – Україна перебуває в центрі політичного життя Сполучених Штатів Америки. Імена нинішніх та колишніх українських політиків, олігархів та бізнесменів на перших шпальтах американської та світової преси.

Також у випуску: Син Джо Байдена вперше з початку скандалу дав телевізійне інтерв'ю. Заступник помічника держсеретаря США у справах Європи та Євразії Джордж Кен свідчитиме в Конгресі США в рамках розслідування щодо імпічменту Дональда Трампа.