Голос Америки: Що думають українці про скандал між США та Україною
У свіжому випуску "Голосу Америки" – Україна перебуває в центрі політичного життя Сполучених Штатів Америки. Імена нинішніх та колишніх українських політиків, олігархів та бізнесменів на перших шпальтах американської та світової преси.
Також у випуску:
Син Джо Байдена вперше з початку скандалу дав телевізійне інтерв'ю.
Заступник помічника держсеретаря США у справах Європи та Євразії Джордж Кен свідчитиме в Конгресі США в рамках розслідування щодо імпічменту Дональда Трампа.
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