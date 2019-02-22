Голос Америки: Что грозит России после ареста американского бизнесмена

В свежем выпуске "Голоса Америки" – арест американского бизнесмена Майкла Калви в Москве усилил напряжение среди иностранных бизнес-кругов в России. По мнению обозревателей, эта ситуация может привести к новой волне вывода из России бизнеса и капитала.

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