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      НЕБЕСНА СОТНЯ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 УЛЯНА СУПРУН

      Голос Америки: Що загрожує Росії після арешту американського бізнесмена

      Голос Америки 103 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – арешт американського бізнесмена Майкла Калві в Москві посилив напругу серед іноземних бізнес-кіл у Росії. На думку оглядачів, ця ситуація може призвести до нової хвилі виведення з Росії бізнесу і капіталу.

      Також у випуску:

      Вже наступного тижня президент Дональд Трамп має вдруге зустрітися із лідером КНДР Кім Чен Ином: очікування, експертні прогнози.

      Конкурс "Місто майбутнього": для підлітків це можливість очолити справжній архітектурний проект, завдання якого цього року – стійкість міста до стихійних лих.

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      Теги: Бізнес Голос Америки Новини США СІЗО Новини Росії
      Джерело: 24 канал
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