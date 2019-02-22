Голос Америки: Що загрожує Росії після арешту американського бізнесмена

У свіжому випуску "Голосу Америки" – арешт американського бізнесмена Майкла Калві в Москві посилив напругу серед іноземних бізнес-кіл у Росії. На думку оглядачів, ця ситуація може призвести до нової хвилі виведення з Росії бізнесу і капіталу.

Також у випуску: Вже наступного тижня президент Дональд Трамп має вдруге зустрітися із лідером КНДР Кім Чен Ином: очікування, експертні прогнози. Конкурс "Місто майбутнього": для підлітків це можливість очолити справжній архітектурний проект, завдання якого цього року – стійкість міста до стихійних лих.