Голос Америки: Що загрожує Росії після арешту американського бізнесмена
У свіжому випуску "Голосу Америки" – арешт американського бізнесмена Майкла Калві в Москві посилив напругу серед іноземних бізнес-кіл у Росії. На думку оглядачів, ця ситуація може призвести до нової хвилі виведення з Росії бізнесу і капіталу.
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Джерело: 24 канал
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