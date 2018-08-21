Голос Америки. Что именно сказал Трамп Путину об Украине
В свежем выпуске "Голос Америки" – Трамп рассказал, что поднимал вопрос Крыма на встрече с Путиным в Хельсинки. В то же время, президент США отметил, что Путин не говорил о снятии российских санкций
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Источник: 24 канал
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