Голос Америки. Что именно сказал Трамп Путину об Украине

В свежем выпуске "Голос Америки" – Трамп рассказал, что поднимал вопрос Крыма на встрече с Путиным в Хельсинки. В то же время, президент США отметил, что Путин не говорил о снятии российских санкций

Также в выпуске: Присяжные по делу Манафорта, вероятно, приняли решение по 17 из 18 пунктов обвинения. Высокопоставленный чиновник Госдепа в Сенате: смягчение российских санкций не предусматривается.