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ДТП НА ДНІПРОВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ – 27 СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Голос Америки. Що саме сказав Трамп Путіну про Україну

Голос Америки 54 Читать новость на русском

У свіжому випуску "Голос Америки" – Трамп розповів, що піднімав питання Криму на зустрічі з Путіним в Гельсінкі. Водночас, президент США зазначив, що Путін не говорив про зняття російських санкцій

Також у випуску:

Присяжні у справі Манафорта, ймовірно, прийняли рішення щодо 17 з 18 пунктів звинувачення. 

Високопосадовець Держдепу в Сенаті: пом’якшення російських санкцій не передбачається.

Теги: Новини України Голос Америки Зустріч Путіна і Трампа 16 липня 2018 року Санкції Новини США
Джерело: 24 Канал
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