Голос Америки. Що саме сказав Трамп Путіну про Україну
У свіжому випуску "Голос Америки" – Трамп розповів, що піднімав питання Криму на зустрічі з Путіним в Гельсінкі. Водночас, президент США зазначив, що Путін не говорив про зняття російських санкцій
Також у випуску:
Присяжні у справі Манафорта, ймовірно, прийняли рішення щодо 17 з 18 пунктів звинувачення.
Високопосадовець Держдепу в Сенаті: пом’якшення російських санкцій не передбачається.
Джерело: 24 Канал
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