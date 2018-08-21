Голос Америки. Що саме сказав Трамп Путіну про Україну

У свіжому випуску "Голос Америки" – Трамп розповів, що піднімав питання Криму на зустрічі з Путіним в Гельсінкі. Водночас, президент США зазначив, що Путін не говорив про зняття російських санкцій

Також у випуску: Присяжні у справі Манафорта, ймовірно, прийняли рішення щодо 17 з 18 пунктів звинувачення. Високопосадовець Держдепу в Сенаті: пом’якшення російських санкцій не передбачається.