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      ДАНЬ ЗАЩИТНИКА УКРАИНЫ УКРАИНА – ПОРТУГАЛИЯ РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ТАЙФУН ХАГИБИС

      Голос Америки: Что экс-советник Трампа рассказала о политике США и Украины

      Голос Америки 25 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – демократы вызвали на показания перед тремя комитетами палаты представителей бывшую советницу президента США Дональда Трампа – Фиону Гил. Сейчас детали свидетельств неизвестны, однако по данным американской прессы она обращает внимание конгрессменов, как некоторые американские дипломаты вместе с адвокатом Трампа Джулиани вели теневую политику в отношении Украины.

      Также в выпуске:

      Сотни пожарных пытаются потушить масштабные лесные пожары в Калифорнии, из-за которых 100 тысяч человек вынуждены были эвакуироваться.

      В этом году отмечается столетие украинской культурной дипломатии.

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      Теги: Новости США Дональд Трамп Голос Америки
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