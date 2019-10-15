Голос Америки: Что экс-советник Трампа рассказала о политике США и Украины
В свежем выпуске "Голоса Америки" – демократы вызвали на показания перед тремя комитетами палаты представителей бывшую советницу президента США Дональда Трампа – Фиону Гил. Сейчас детали свидетельств неизвестны, однако по данным американской прессы она обращает внимание конгрессменов, как некоторые американские дипломаты вместе с адвокатом Трампа Джулиани вели теневую политику в отношении Украины.
Также в выпуске:
Сотни пожарных пытаются потушить масштабные лесные пожары в Калифорнии, из-за которых 100 тысяч человек вынуждены были эвакуироваться.
В этом году отмечается столетие украинской культурной дипломатии.
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии