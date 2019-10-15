Голос Америки: Что экс-советник Трампа рассказала о политике США и Украины

В свежем выпуске "Голоса Америки" – демократы вызвали на показания перед тремя комитетами палаты представителей бывшую советницу президента США Дональда Трампа – Фиону Гил. Сейчас детали свидетельств неизвестны, однако по данным американской прессы она обращает внимание конгрессменов, как некоторые американские дипломаты вместе с адвокатом Трампа Джулиани вели теневую политику в отношении Украины.

Также в выпуске: Сотни пожарных пытаются потушить масштабные лесные пожары в Калифорнии, из-за которых 100 тысяч человек вынуждены были эвакуироваться. В этом году отмечается столетие украинской культурной дипломатии.