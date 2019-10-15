Голос Америки: Що ексрадниця Трампа розповіла про політику США та України
У свіжому випуску "Голосу Америки" – демократи викликали на свідчення перед трьома комітетами палати представників колишню радницю президента США Дональда Трампа – Фіону Гіл. Наразі деталі свідчень невідомі, проте за даними американської преси вона звертає увагу конгресменів, як деякі американські дипломати разом з адвокатом Трампа Руді Джуліані вели тіньову політику щодо України.
Також у випуску:
Сотні пожежників намагають вгамувати масштабні лісові пожежі в Каліфорнії, через які 100 тисяч людей змушені були евакуюватися.
Цього року відзначається сторіччя української культурної дипломатії.
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