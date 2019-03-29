Голос Америки: Что о выборах в Украине пишет американская пресса

В свежем выпуске "Голоса Америки" – американские СМИ активно обсуждают выборы президента Украины, обговаривая лидеров – Владимира Зеленского, Петра Порошенко и Юлию Тимошенко. Среди главных лозунгов – "Все плохо", "Москва пристально следит", "Россия испытывает новую тактику в Facebook по фальсификации голосов".

Также в выпуске: Как и зачем 31 марта проголосовать на участки придут украинцы, которые живут в США.