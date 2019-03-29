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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПЕНСИЯ НАФТОГАЗ
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      Телеканал новостей 24 Программы Голос Америки
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПЕНСИЯ НАФТОГАЗ

      Голос Америки: Что о выборах в Украине пишет американская пресса

      Голос Америки 53 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – американские СМИ активно обсуждают выборы президента Украины, обговаривая лидеров – Владимира Зеленского, Петра Порошенко и Юлию Тимошенко. Среди главных лозунгов – "Все плохо", "Москва пристально следит", "Россия испытывает новую тактику в Facebook по фальсификации голосов".

      Также в выпуске:

      Как и зачем 31 марта проголосовать на участки придут украинцы, которые живут в США.

      blog_ava
      Дебаты без Порошенко, Зеленского и Тимошенко: почему не пришли лидеры избирательной гонки
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      Теги: СМИ Новости США Голос Америки
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