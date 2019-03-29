Голос Америки: Що про вибори в Україні пише американська преса

У свіжому випуску "Голосу Америки" – американські ЗМІ активно обговорюють вибори президента України, обговорюючи лідерів – Володимира Зеленсього, Петра Порошенка та Юлію Тимошенко. Серед головних лозунгів – "Все погано", "Москва пильно стежить", "Росія випробовує нову тактику у Facebook з фальсифікації голосів".

Також у випуску: Як і навіщо 31 березня проголосувати на дільниці прийдуть українці, які живуть у США.