Голос Америки: Що про вибори в Україні пише американська преса
У свіжому випуску "Голосу Америки" – американські ЗМІ активно обговорюють вибори президента України, обговорюючи лідерів – Володимира Зеленсього, Петра Порошенка та Юлію Тимошенко. Серед головних лозунгів – "Все погано", "Москва пильно стежить", "Росія випробовує нову тактику у Facebook з фальсифікації голосів".
Також у випуску:
Як і навіщо 31 березня проголосувати на дільниці прийдуть українці, які живуть у США.
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