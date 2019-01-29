Голос Америки: Что ожидают США от Путина в 2019 году
В свежем выпуске "Голоса Америки" – масштабный отчет разведывательного сообщества США об основных угрозах, которые сейчас стоят перед западным миром. В тезисах, озвученных в Конгрессе и в письменном отчете говорится, что Россия попытается вмешаться в ход американских выборов 2020 года, а перед тем – в выборы в Украине.
Также в выпуске:
Развитие в расследовании спецпрокурора Мюллера.
Санкции США против Венесуэлы и к чему тут Россия.
Источник: 24 канал
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