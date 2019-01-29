Голос Америки: Что ожидают США от Путина в 2019 году

В свежем выпуске "Голоса Америки" – масштабный отчет разведывательного сообщества США об основных угрозах, которые сейчас стоят перед западным миром. В тезисах, озвученных в Конгрессе и в письменном отчете говорится, что Россия попытается вмешаться в ход американских выборов 2020 года, а перед тем – в выборы в Украине.

Также в выпуске: Развитие в расследовании спецпрокурора Мюллера. Санкции США против Венесуэлы и к чему тут Россия.