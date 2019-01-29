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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
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      Телеканал новостей 24 Программы Голос Америки
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Голос Америки: Что ожидают США от Путина в 2019 году

      Голос Америки 11 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – масштабный отчет разведывательного сообщества США об основных угрозах, которые сейчас стоят перед западным миром. В тезисах, озвученных в Конгрессе и в письменном отчете говорится, что Россия попытается вмешаться в ход американских выборов 2020 года, а перед тем – в выборы в Украине.

      Также в выпуске:

      Развитие в расследовании спецпрокурора Мюллера.

      Санкции США против Венесуэлы и к чему тут Россия.

      Теги: Голос Америки Новости России Владимир Путин Новости США
      Источник: 24 канал
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