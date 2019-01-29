Голос Америки: Чого очікують США від Путіна у 2019 році

У свіжому випуску "Голосу Америки" – масштабний звіт розвідувальної спільноти США про основні загрози, які зараз постають перед західним світом. У тезах, озвучених в Конгресі та у письмовому звіті говориться, що Росія спробує втрутитись у хід американських виборів 2020 року, а перед тим – у вибори в Україні.

Також у випуску: Розвиток у розслідуванні спецпрокурора Мюллера. Санкції США проти Венесуели та до чого тут Росія.