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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Голос Америки: Чого очікують США від Путіна у 2019 році

      Голос Америки 54 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – масштабний звіт розвідувальної спільноти США про основні загрози, які зараз постають перед західним світом. У тезах, озвучених в Конгресі та у письмовому звіті говориться, що Росія спробує втрутитись у хід американських виборів 2020 року, а перед тим – у вибори в Україні.

      Також у випуску:

       Розвиток у розслідуванні спецпрокурора Мюллера.

      Санкції США проти Венесуели та до чого тут Росія.

      Теги: Новини Росії Голос Америки Новини США Володимир Путін
      Джерело: 24 канал
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