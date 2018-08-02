Голос Америки. Что предусматривает новый законопроект США о санкциях в отношении РФ
В свежем выпуске "Голос Америки" – двухпартийная группа сенаторов представила новый законопроект, призванный усилить санкции против России.
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Источник: 24 канал
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