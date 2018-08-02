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Голос Америки. Що передбачає новий законопроект США про санкції щодо РФ

Голос Америки 7

У свіжому випуску "Голос Америки" – двопартійна група сенаторів представила новий законопроект, покликаний посилити санкції проти Росії.

Також у випуску:

Сенат США підтримав проект оборонного бюджету на 2019 рік, де передбачено 250 мільйонів доларів для України.

Подробиці арешту українських хакерів в США.

Теги: Новини Росії Новини США Голос Америки
Джерело: 24 канал
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