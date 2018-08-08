Голос Америки. Что произошло 10 лет назад между Россией и Грузией

В свежем выпуске "Голос Америки" – 10 лет назад в августе началась российско-грузинская война, в результате которой Россия де-факто оккупировала грузинские территории южной Осетии и Абхазии. За 5 дней погибли сотни человек, более 20 тысяч человек остались без крова.

Также в выпуске: Конгрессмена-республиканца Кристофера Коллинза арестовали по обвинению в инсайдерской торговле. Завершился допрос свидетеля по делу Пола Монафорта Рика Гейтса.