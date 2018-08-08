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НОВОСТИ ГРУЗИИ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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Телеканал новостей 24 Программы Голос Америки
НОВОСТИ ГРУЗИИ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Голос Америки. Что произошло 10 лет назад между Россией и Грузией

Голос Америки 27 Читати новину українською

В свежем выпуске "Голос Америки" – 10 лет назад в августе началась российско-грузинская война, в результате которой Россия де-факто оккупировала грузинские территории южной Осетии и Абхазии. За 5 дней погибли сотни человек, более 20 тысяч человек остались без крова.

Также в выпуске:

Конгрессмена-республиканца Кристофера Коллинза арестовали по обвинению в инсайдерской торговле.

Завершился допрос свидетеля по делу Пола Монафорта Рика Гейтса.

 

Теги: Новости России Пол Манафорт Голос Америки Новости Грузии Жертвы
Источник: 24 канал
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