Голос Америки. Что произошло 10 лет назад между Россией и Грузией
В свежем выпуске "Голос Америки" – 10 лет назад в августе началась российско-грузинская война, в результате которой Россия де-факто оккупировала грузинские территории южной Осетии и Абхазии. За 5 дней погибли сотни человек, более 20 тысяч человек остались без крова.
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Конгрессмена-республиканца Кристофера Коллинза арестовали по обвинению в инсайдерской торговле.
Завершился допрос свидетеля по делу Пола Монафорта Рика Гейтса.
Источник: 24 канал
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