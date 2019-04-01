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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Голос Америки: Что за рубежом думают о Зеленском и Порошенко

      Голос Америки 325 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – по последним результатам ЦИК Владимир Зеленский лидирует, тогда как действующий гарант отстает с большой разницей. Зарубежные партнеры Украины рассказали, как относятся к результатам выборов и кого поддерживают.

      Также в выпуске:

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      Теги: Новости Украины Выборы Президента 2019 Новости политики Голос Америки Новости США
      Источник: 24 канал
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