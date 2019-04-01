Голос Америки: Что за рубежом думают о Зеленском и Порошенко

В свежем выпуске "Голоса Америки" – по последним результатам ЦИК Владимир Зеленский лидирует, тогда как действующий гарант отстает с большой разницей. Зарубежные партнеры Украины рассказали, как относятся к результатам выборов и кого поддерживают.

Также в выпуске: Как о выборах отзывается диаспора.

Источник: 24 канал