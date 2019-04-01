Голос Америки: Що за кордоном думають про Зеленського та Порошенка

У свіжому випуску "Голосу Америки" – за останніми результатами ЦВК Володимир Зеленський лідирує, тоді як чинний гарант відстає з чималою різницею. Закордонні партнери України розповіли, як ставляться до результатів виборів та кого підтримують.

Також у випуску: Як про вибори відгукується діаспора.

Джерело: 24 канал