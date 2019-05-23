Голос Америки: демократы и Трамп поссорились из-за России
В свежем выпуске "Голоса Америки" – Дональд Трамп заявил, что демократов не интересует ничто, кроме расследования относительно российского вмешательства, которое он называет "охотой на ведьм". Президент США убеждает, что никакого сговора с россиянами не было и все эти разговоры – обман.
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Источник: 24 канал
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