Голос Америки: Демократи і Трамп посварились через Росію

У свіжому випуску "Голосу Америки" – Дональд Трамп заявив, що демократів не цікавить нічого окрім розслідування щодо російського втручання, які він називає "полюванням на відьом". Президент США переконує, що ніякої змови з росіянами не було й усі ці розмови – обман.

Також у випуску: Демонстрація сили США у Перській затоці на тлі погіршення відносин з Іраном. Американські штати потерпають від торнадо, ураганів, повеней і навіть снігопадів. Щорічний забіг черепах в Індіанаполісі.

Джерело: 24 канал