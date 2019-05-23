Голос Америки: Демократи і Трамп посварились через Росію
У свіжому випуску "Голосу Америки" – Дональд Трамп заявив, що демократів не цікавить нічого окрім розслідування щодо російського втручання, які він називає "полюванням на відьом". Президент США переконує, що ніякої змови з росіянами не було й усі ці розмови – обман.
Також у випуску:
Демонстрація сили США у Перській затоці на тлі погіршення відносин з Іраном.
Американські штати потерпають від торнадо, ураганів, повеней і навіть снігопадів.
Щорічний забіг черепах в Індіанаполісі.
Джерело: 24 канал
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