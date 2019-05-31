Голос Америки: Детали встречи Зеленского с министром иностранных дел Германии
В свежем выпуске "Голоса Америки" – министр иностранных дел Германии Гайко Маасо поделился своими впечатлениями от встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским с госсекретарем США Майком Помпео. Иностранные партнеры решили, что США и Германия будут продолжать совместно поддерживать Украину.
Также в выпуске:
Трамп обещает ввести против Мексики растущие тарифы, если и не остановит транзит мигрантов из стран Центральной Америки.
Дональд Трамп продолжает строить стену на границе с Мексикой.
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии