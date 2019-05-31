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      КРУШЕНИЕ МИ-8 В РОВЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
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      Голос Америки: Детали встречи Зеленского с министром иностранных дел Германии

      Голос Америки 30 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – министр иностранных дел Германии Гайко Маасо поделился своими впечатлениями от встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским с госсекретарем США Майком Помпео. Иностранные партнеры решили, что США и Германия будут продолжать совместно поддерживать Украину.

      Также в выпуске:

      Трамп обещает ввести против Мексики растущие тарифы, если и не остановит транзит мигрантов из стран Центральной Америки.

      Дональд Трамп продолжает строить стену на границе с Мексикой.

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      Теги: Владимир Зеленский Дональд Трамп Мексика Майк Помпео Новости США Голос Америки
      Источник: 24 канал
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