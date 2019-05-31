Голос Америки: Деталі зустрічі Зеленського з міністром закордонних справ Німеччини

У свіжому випуску "Голосу Америки" – міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маасо поділився своїми враженнями від зустрічі із Президентом України Володимиром Зеленським із держсекретарем США Майком Помпео. Іноземні партнери вирішили, що США та Німеччина будуть продовжувати спільно підтримувати Україну.

Також у випуску: Трамп обіцяє запровадити проти Мексики зростаючі тарифи, якщо та не зупинить транзит мігрантів із країн Центральної Америки. Дональд Трамп продовжує будувати стіну на кордоні з Мексикою.

Джерело: 24 канал