Голос Америки: Дипломаты США дали советы Зеленскому, как реагировать на требования Трампа

В свежем выпуске "Голоса Америки" – скандал вокруг телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского не утихает. В нем президент США якобы давил на украинского президента. Позже американские дипломаты встречались с Зеленским и посоветовали ему, как реагировать на просьбу Трампа.

Также в выпуске: Сегодня обнародовали текст жалобы, с которой начался украинский скандал в Вашингтоне. В основном, в нем говорится о ходе телефонного разговора украинского и американского лидеров.

Источник: 24 канал