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      ЗЕЛЕНСКИЙ В США 112 КАНАЛ ИМПИЧМЕНТ ТРАМПА
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      Телеканал новостей 24 Программы Голос Америки
      ЗЕЛЕНСКИЙ В США 112 КАНАЛ ИМПИЧМЕНТ ТРАМПА

      Голос Америки: Дипломаты США дали советы Зеленскому, как реагировать на требования Трампа

      Голос Америки 43 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – скандал вокруг телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского не утихает. В нем президент США якобы давил на украинского президента. Позже американские дипломаты встречались с Зеленским и посоветовали ему, как реагировать на просьбу Трампа.

      Также в выпуске:

      Сегодня обнародовали текст жалобы, с которой начался украинский скандал в Вашингтоне. В основном, в нем говорится о ходе телефонного разговора украинского и американского лидеров.

      blog_ava
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      26 сентября
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      Теги: Новости США Новости политики Телефонный разговор Зеленского и Трампа Скандал Голос Америки
      Источник: 24 канал
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