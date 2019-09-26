Голос Америки: Дипломаты США дали советы Зеленскому, как реагировать на требования Трампа
В свежем выпуске "Голоса Америки" – скандал вокруг телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского не утихает. В нем президент США якобы давил на украинского президента. Позже американские дипломаты встречались с Зеленским и посоветовали ему, как реагировать на просьбу Трампа.
Также в выпуске:
Сегодня обнародовали текст жалобы, с которой начался украинский скандал в Вашингтоне. В основном, в нем говорится о ходе телефонного разговора украинского и американского лидеров.
Источник: 24 канал
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