Голос Америки: Дипломати США дали поради Зеленському, як реагувати на вимоги Трампа
У свіжому випуску "Голосу Америки" – скандал довкола телефонної розмови Дональда Трампа та Володимира Зеленського не вщухає. У ній президент США нібито тиснув на українського президента. Пізніше американські дипломати зустрічалися з Зеленським та порадили йому, як реагувати на прохання Трампа.
Також у випуску:
Сьогодні оприлюднили текст скарги, з якої почався український скандал у Вашингтоні. В основному, у ньому йдеться про перебіг телефонної розмови українського та американського лідерів.
Джерело: 24 канал
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