Голос Америки: Дипломати США дали поради Зеленському, як реагувати на вимоги Трампа

У свіжому випуску "Голосу Америки" – скандал довкола телефонної розмови Дональда Трампа та Володимира Зеленського не вщухає. У ній президент США нібито тиснув на українського президента. Пізніше американські дипломати зустрічалися з Зеленським та порадили йому, як реагувати на прохання Трампа.

Також у випуску: Сьогодні оприлюднили текст скарги, з якої почався український скандал у Вашингтоні. В основному, у ньому йдеться про перебіг телефонної розмови українського та американського лідерів.

Джерело: 24 канал