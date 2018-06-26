Голос Америки. Долго ли американские санкции против России будут оставаться в силе

В свежем выпуске "Голос Америки" – американские санкции против России будут оставаться в силе, пока Кремль не выполнит требований, предусмотренных законом США о санкциях. Об этом заявил заместитель госсекретаря США Уэсс Митчелл на слушаниях в Конгрессе.

Также в выпуске: Советник президента США по вопросам безопасности в Москве будет обсуждать детали возможной встречи президентов Трампа и Путина. Американский производитель мотоциклов Харли Дэвидсон объявил о частичном переносе производства за границу.