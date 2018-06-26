Голос Америки. Чи довго американські санкції проти Росії залишатимуться в силі

Голос Америки. Чи довго американські санкції проти Росії залишатимуться в силіГолос Америки 103
У свіжому випуску "Голос Америки" – американські санкції проти Росії залишатимуться в силі, поки Кремль не виконає вимог, передбачених законом США про санкції. Про це заявив заступник держсекретаря США Весс Мітчелл на слуханнях в Конгресі.
Також у випуску:
Радник президента США з питань безпеки у Москві обговорюватиме деталі можливої зустрічі президентів Трампа та Путіна.
Американський виробник мотоциклів Харлі Девідсон оголосив про часткове перенесення виробництва за кордон.
Джерело: 24 канал
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