Голос Америки. Дональд Трамп меняет Госсекретаря США
Голос Америки 00:46, сегодня 17 Читати новину українською
В свежем выпуске программы "Голос Америки" – увольнение Дональдом Трампом Государственного секретаря Рекса Тиллерсона всколыхнуло Вашингтон. Заменить его может нынешний директор ЦРУ – Майк Помпео.
Также в выпуске:
Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США не нашел доказательств сговора относительно выборов США между Дональдом Трампом и Россией.
Источник: 24 Канал
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