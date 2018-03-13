Голос Америки. Дональд Трамп змінює Держсекретаря США

У свіжому випуску програми "Голос Америки" – звільнення Дональдом Трампом Державного секретаря Рекса Тіллерсона сколихнуло Вашингтон. Замінити його може теперішній директор ЦРУ – Майк Помпео.

Також у випуску: Комітет з розвідки Палати представників Конгресу США не знайшов доказів змови щодо виборів США між Дональдом Трампом і Росією.