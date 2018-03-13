Голос Америки. Дональд Трамп змінює Держсекретаря США
Голос Америки 00:37, сьогодні 53 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Голос Америки" – звільнення Дональдом Трампом Державного секретаря Рекса Тіллерсона сколихнуло Вашингтон. Замінити його може теперішній директор ЦРУ – Майк Помпео.
Також у випуску:
Комітет з розвідки Палати представників Конгресу США не знайшов доказів змови щодо виборів США між Дональдом Трампом і Росією.
Джерело: 24 Канал
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