Голос Америки. Дональд Трамп продлил на год санкции против Кремля за кибератаки
В свежем выпуске программы "Голос Америки" – кибератаки составляют чрезвычайную угрозу нацбезопасности страны внутренней политики и экономики Соединенных Штатов Америки. Санкции предусматривают запрет на въезд, а также замораживание активов на территории Америки.
Также в выпуске:
Вашингтон давит на Москву и призывает своих союзников сделать то же самое.
4 страны членства ЕС не заявили о выдворении российских дипломатов.
Источник: 24 Канал
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