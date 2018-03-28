Голос Америки. Дональд Трамп продовжив на рік санкції проти Кремля за кібератаки
У свіжому випуску програми "Голос Америки" – кібератаки складають надзвичайну загрозу Нацбезпеки країни внутрішньої політики і економіки Сполучених Штатів Америки. Санкції передбачають заборону на в’їзд, а також заморожування активів на території Америки.
Також у випуску:
Вашингтон тисне на Москву і закликає своїх союзників зробити те саме.
4 країни членства ЄС не заявили про видворення російських дипломатів.
Джерело: 24 Канал
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