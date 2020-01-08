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      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ
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      24 Канал Программы Голос Америки
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ

      Голос Америки: Дональд Трамп резко прокомментировал ситуацию вокруг конфликта с Ираном

      Голос Америки 178 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – во время телевизионного обращения к американцам Дональд Трамп назвал Иран террористической угрозой миру и пообещал стране мощные экономические санкции. Также президент США отметил, что те ракеты, которые были запущены по американским базам, были профинансированы средствами прошлой администрации Штатов. В целом эксперты назвали речь Трампа деэскалационной.

      Также в выпуске:

      Самолет МАУ разбился вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране. Все 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли. Среди жертв оказались 11 украинцев. Глава организации гражданской авиации Тегерана заявил, что они не собираются передавать черные ящики компании Boeing.

      За час до авиакатастрофы Федеральное агентство гражданской авиации США запретило полеты американских авиалиний над территориями Ирана и Ирака. Причиной решения стало то, что Иран осуществил ракетный удар по двум военным авиабазам в Ираке.

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      Теги: Санкции Ирак Авиакатастрофа МАУ в Иране Голос Америки Дональд Трамп Новости США Иран Конфликт между США и Ираном
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