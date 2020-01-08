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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ
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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      Голос Америки: Дональд Трамп різко прокоментував ситуацію навколо конфлікту з Іраном

      Голос Америки 77 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – під час телевізійного звернення до американців Дональд Трамп назвав Іран терористичною загрозою світу і пообіцяв країні потужні економічні санкції. Також президент США зазначив, що ті ракети, які були запущені по американських базах, були профінансовані коштами минулої адміністрації Штатів. Загалом експерти назвали промову Трампа деескалаційною.

      Також у випуску:

      Літак МАУ розбився незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані. Усі 167 пасажирів та 9 членів екіпажу загинули. Серед жертв опинилися 11 українців. Глава організації цивільної авіації Тегерана заявив, що вони не збираються передавати чорні скриньки компанії Boeing.

      За годину до авіакатастрофи Федеральна агенція цивільної авіації США заборонила польоти американських авіаліній над територіями Ірану й Іраку. Причиною рішення стало те, що Іран здійснив ракетний удар по двох військових авіабазах в Іраку.

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      Теги: Голос Америки Авіакатастрофа МАУ в Ірані Ірак Санкції Новини США Іран Дональд Трамп Конфлікт між США та Іраном
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