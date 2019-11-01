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      24 Канал Программы Голос Америки
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      Голос Америки: Дональд Трамп сменил прописку

      Голос Америки 29 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – президент США Дональд Трамп изменил свою прописку с Манхетина на паума-Бич, который находится в штате Флорида. Соответствующие документы семья Трампов подала еще в сентябре, обозначив своим новым постоянным местом жительства Мар-а-Лаго клуб, которым владеет семья, и Трамп называет его "Южным Белым домом".

      Также в выпуске:

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      Секс-скандал в американском Конгрессе завершился увольнением конгресвумен Кэти Хилл

      blog_ava
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      Теги: Дональд Трамп Новости США Голос Америки
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