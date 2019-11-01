Голос Америки: Дональд Трамп сменил прописку
В свежем выпуске "Голоса Америки" – президент США Дональд Трамп изменил свою прописку с Манхетина на паума-Бич, который находится в штате Флорида. Соответствующие документы семья Трампов подала еще в сентябре, обозначив своим новым постоянным местом жительства Мар-а-Лаго клуб, которым владеет семья, и Трамп называет его "Южным Белым домом".
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