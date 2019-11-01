Голос Америки: Дональд Трамп змінив прописку

У свіжому випуску "Голосу Америки" – президент США Дональд Трамп змінив свою прописку з Манхетина на Паум-Біч, який знаходиться у штаті Флорида. Відповідні документи родина Трампів подала ще у вересні, позначивши своїм новим постійним місцем проживанням Мар-а-Лаго клуб, яким володіє родина і Трамп називає його "Південним Білим домом".

Також у випуску: Мешканці Каліфорнії готуються до систематичних відключень електроенергії на наступні 10 років. Секс-скандал в американському Конгресі завершився звільненням конгресвумен Кеті Гілл