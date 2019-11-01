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      24 Канал Програми Голос Америки
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      Голос Америки: Дональд Трамп змінив прописку

      Голос Америки 93 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – президент США Дональд Трамп змінив свою прописку з Манхетина на Паум-Біч, який знаходиться у штаті Флорида. Відповідні документи родина Трампів подала ще у вересні, позначивши своїм новим постійним місцем проживанням Мар-а-Лаго клуб, яким володіє родина і Трамп називає його "Південним Білим домом".

      Також у випуску:

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      Теги: Голос Америки Новини США Дональд Трамп
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